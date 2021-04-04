Kasımpaşa Beşiktaş maçında savunmadan büyük hata! Cyle Larin net fırsatı kaçırdı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin 29. dakikasında ev sahibi büyük bir hata yaparken, kaleci Ertuğrul Taşkıran'la karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çeviremedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 32. haftasının kritik mücadelesinde lider Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip Kasımpaşa mücadeleye hızlı başlaerken henüz karşılaşmanın 19. dakikasında Aytaç ile 1-0 öne geçti.

Gol sonrası siyah-beyazlılar baskısını artırırken, mücadelenin 29. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Kasımpaşa oyunu kurmak isterken savunmada yapılan büyük hatada Cyle Larin bir anda araya girdi.

Kanadalı oyuncu Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul ile baş başa kalırken pozisyonda topu kalecinin üstüne nişanladı.

İşte o poziyon...

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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