04 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta büyük tehlike! Tam 4 isim...

Beşiktaş'ta büyük tehlike! Tam 4 isim...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: 'in 32. haftasında deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta 4 oyuncu, mücadeleye sarı kart sınırında çıkacak. Siyah-beyazlılarda , , ve , sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta cezalı duruma düşecek.

'in 32. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta sarı kart alarmı verildi.

Siyah-beyazlılarda üçer sarı kartı bulunan 4 oyuncu bulunuyor. Siyah-beyazlılarda , , ve , İstanbul ekibiyle oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 33. haftadaki maçında cezalı duruma düşecek. Teknik direktör 'ın da Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularını uyardığı öğrenildi.

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