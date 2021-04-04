04 Nisan 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta büyük tehlike! Tam 4 isim...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta 4 oyuncu, mücadeleye sarı kart sınırında çıkacak. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Valentine Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta cezalı duruma düşecek.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta sarı kart alarmı verildi.
Siyah-beyazlılarda üçer sarı kartı bulunan 4 oyuncu bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Valentine Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, İstanbul ekibiyle oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 33. haftadaki Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularını uyardığı öğrenildi.
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