Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan futbolculara motivasyon! "Yanıtı sert verin"
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi hakem tartışmaları sürmeye devam ediyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncularına maç öncesi hazırlıklarında bu durumu anlatarak motive etmeye çalıştığı öğrenildi. Buna bir cevap vermeleri gerektiğini dile getiren Yalçın, "Bize çelme takmak isteyenlere karşı daha fazla savaşacağız” diye konuştu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa ile bugün oynayacakları kritik maç öncesi çıkan hakem Halil Umut Meler krizinin kendisini daha da hırslandırdığını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre; atamadan duyduğu rahatsızlığı futbolcularıyla da paylaşan Yalçın, "Bize bir mesaj verildi. Cevabımız olacak elbet. Bunu da sahada göstereceğiz. Bizim ayağımıza çelme takmak isteyenlere karşı, her zamankinden daha fazla mücadele eden, daha fazla savaşan bir takım olarak sahada yer alacağız. 11 maçımız var ve bu yolun sonunda alacağımız bir şampiyonluk ve bir de kupa olacak. Hepinize güvenim sonsuz, kaldığımız yerden devam edelim" diye konuştu
YENİLGİYİ UNUTTU
Bu arada Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde 8, kupada 2 olmak üzere son 10 maçta yenilgi (8 galibiyet, 2 beraberlik) yüzü görmedi. Deneyimli teknik adamın yönetimindeki Beşiktaş son olarak ikinci yarının açılış maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
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