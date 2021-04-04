04 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan futbolculara motivasyon! "Yanıtı sert verin"

Yalçın'dan takıma motivasyon! Yanıtı sert verin
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

'ta Kasımpaşa maçı öncesi hakem tartışmaları sürmeye devam ediyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü , oyuncularına maç öncesi hazırlıklarında bu durumu anlatarak motive etmeye çalıştığı öğrenildi. Buna bir cevap vermeleri gerektiğini dile getiren Yalçın, "Bize çelme takmak isteyenlere karşı daha fazla savaşacağız” diye konuştu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Teknik Direktörü , Kasımpaşa ile bugün oynayacakları kritik maç öncesi çıkan hakem Halil Umut Meler krizinin kendisini daha da hırslandırdığını söyledi. 'ta yer alan habere göre; atamadan duyduğu rahatsızlığı futbolcularıyla da paylaşan Yalçın, "Bize bir mesaj verildi. Cevabımız olacak elbet. Bunu da sahada göstereceğiz. Bizim ayağımıza çelme takmak isteyenlere karşı, her zamankinden daha fazla mücadele eden, daha fazla savaşan bir takım olarak sahada yer alacağız. 11 maçımız var ve bu yolun sonunda alacağımız bir şampiyonluk ve bir de kupa olacak. Hepinize güvenim sonsuz, kaldığımız yerden devam edelim" diye konuştu

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

YENİLGİYİ UNUTTU

Bu arada Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde 8, kupada 2 olmak üzere son 10 maçta yenilgi (8 galibiyet, 2 beraberlik) yüzü görmedi. Deneyimli teknik adamın yönetimindeki Beşiktaş son olarak ikinci yarının açılış maçında 'a 2-1 mağlup olmuştu.

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