Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Thomas Henry'nin bonservis bedeli belli oldu!
Gelecek sezon kadrosuna bir forvet katmak isteyen Beşiktaş'ın, listesinin ilk sıralarında Thomas Henry var. Golcü oyuncu için girişimlerini sürdüren siyah beyazlılara, kulübü Leuven'den cevap geldi. İşte 26 yaşındaki oyuncu için talep edilen bonservis bedeli... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek adına çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ta gündeme Thomas Henry gelmişti. Siyah beyazlılar bu sezon adeta gol olup yağan isimle ciddi şekilde ilgilenmeye başlamıştı. Belçika basını, Thomas Henry'in transferine ilişkin yazdığı haberde, kendisine talip olan kulüpleri yazdı. Walfoot. be adlı internet sitesi, Ral Valladolid ve Celta Vigo ile beraber Beşiktaş'ın Henry'e talip olduğunu duyurdu. Thomas Henry'in takımı Oud-Heverlee Leuven'in, golcü futbolcu için 3 milyon euro istediği ifade edildi. Thomas Henry, bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada 20 gol 6 asist üretti.
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