04 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Thomas Henry'nin bonservis bedeli belli oldu!

Kartal'a Henry cevabı! İşte bonservisi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Gelecek sezon kadrosuna bir forvet katmak isteyen 'ın, listesinin ilk sıralarında Thomas Henry var. Golcü oyuncu için girişimlerini sürdüren siyah beyazlılara, kulübü 'den cevap geldi. İşte 26 yaşındaki oyuncu için talep edilen bonservis bedeli... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek adına çalışmalarını yürüten 'ta gündeme Thomas Henry gelmişti. Siyah beyazlılar bu sezon adeta gol olup yağan isimle ciddi şekilde ilgilenmeye başlamıştı. Belçika basını, Thomas Henry'in transferine ilişkin yazdığı haberde, kendisine talip olan kulüpleri yazdı. Walfoot. be adlı internet sitesi, Ral Valladolid ve ile beraber Beşiktaş'ın Henry'e talip olduğunu duyurdu. Thomas Henry'in takımı Oud-Heverlee 'in, golcü futbolcu için 3 milyon euro istediği ifade edildi. Thomas Henry, bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada 20 gol 6 asist üretti.

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