04 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın: Hakem seçimini ülke futboluna açıklamaları gerekiyor

Yalçın'dan flaş hakem sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 32. haftasında deplasmanda 'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Ben hakemle ilgili düşüncelerimi geçen hafta söylemiştim. Konuşmaya gerek yok. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık burada. Enteresan." dedi. (BJK spor haberleri)

'in 32. haftasında deplasmanda 'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü mağlubiyeti değerlendirdi.

İşte Yalçın'ın o açıklamaları;

Bugünkü mağlubiyet bizi üzdü. Ama böyle uzun maratonda bu mağlubiyetler olur. Ben hakemle ilgili düşüncelerimi geçen hafta söylemiştim. Konuşmaya gerek yok. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık burada. Enteresan.

İlk yarıda çok basit top kayıpları yaptık. Oyunu kurmakta zorlandık. Bugün sezonun biraz gerisinde kaldık. İkinci yarıda takım mücadele etti. Birkaç pozisyon yakaladık, değerlendiremedik. Bunu eksiklere bağlamak doğru değil.

Diğer teknik direktörler gibi tepkimizi saygısızlık etmeden elimden geldiğince ifade etmeye çalışıyorum. Sürekli ben konuşuyormuşum. Bu bana verilen bir görev, işim bu. İstemediğimiz şeyler olduğu zaman tepki vermek. Bunu da saygılı bir şekilde yapmaya çalışıyorum.
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