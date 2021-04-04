04 Nisan 2021, Pazar
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İşte Yalçın'ın o açıklamaları;
Bugünkü mağlubiyet bizi üzdü. Ama böyle uzun maratonda bu mağlubiyetler olur. Ben hakemle ilgili düşüncelerimi geçen hafta söylemiştim. Konuşmaya gerek yok. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık burada. Enteresan.
İlk yarıda çok basit top kayıpları yaptık. Oyunu kurmakta zorlandık. Bugün sezonun biraz gerisinde kaldık. İkinci yarıda takım mücadele etti. Birkaç pozisyon yakaladık, değerlendiremedik. Bunu eksiklere bağlamak doğru değil.
Diğer teknik direktörler gibi tepkimizi saygısızlık etmeden elimden geldiğince ifade etmeye çalışıyorum. Sürekli ben konuşuyormuşum. Bu bana verilen bir görev, işim bu. İstemediğimiz şeyler olduğu zaman tepki vermek. Bunu da saygılı bir şekilde yapmaya çalışıyorum.
Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın: Hakem seçimini ülke futboluna açıklamaları gerekiyor
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Ben hakemle ilgili düşüncelerimi geçen hafta söylemiştim. Konuşmaya gerek yok. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık burada. Enteresan." dedi. (BJK spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın mağlubiyeti değerlendirdi.
İşte Yalçın'ın o açıklamaları;
Bugünkü mağlubiyet bizi üzdü. Ama böyle uzun maratonda bu mağlubiyetler olur. Ben hakemle ilgili düşüncelerimi geçen hafta söylemiştim. Konuşmaya gerek yok. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık burada. Enteresan.
İlk yarıda çok basit top kayıpları yaptık. Oyunu kurmakta zorlandık. Bugün sezonun biraz gerisinde kaldık. İkinci yarıda takım mücadele etti. Birkaç pozisyon yakaladık, değerlendiremedik. Bunu eksiklere bağlamak doğru değil.
Diğer teknik direktörler gibi tepkimizi saygısızlık etmeden elimden geldiğince ifade etmeye çalışıyorum. Sürekli ben konuşuyormuşum. Bu bana verilen bir görev, işim bu. İstemediğimiz şeyler olduğu zaman tepki vermek. Bunu da saygılı bir şekilde yapmaya çalışıyorum.
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