Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, transfer girişimlerini de sürdürüyor. Son olarak İtalyan basınından siyah beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan haber sitesi Mercato, Monaco’nun 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser ile prensipte anlaşma sağlandığını yazdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor... Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen siyah- beyazlıların gündemi ile Avrupa basını da yakından ilgileniyor. İtalya'nın önde gelen haber sitelerinden Mercato, Beşiktaş'ın Faslı orta saha Youssef Ait Bennasser ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü. Haberde 24 yaşındaki fut bolcunun gelecek sezon Beşiktaş forması giyebileceği ifade edilirken, kariyerinde yeni bir çıkış arayan yıldız oyuncunun Siyah-Beyazlı ekip ile büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi. 30 Haziran'da Monaco kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan Youssef Ait Bennasser'in, yapılan teklifi prensipte kabul ettiği belirtildi. (Fotomaç)

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