27 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: İtalyan basınından Beşiktaş'a flaş transfer iddiası! Bennasser ile prensipte anlaştı...

Kartal'ın yeni sezonda ilk bombası! İtalyanlar yazdı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Spor Toto 'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen , transfer girişimlerini de sürdürüyor. Son olarak basınından siyah beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan haber sitesi Mercato, ’nun 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile prensipte anlaşma sağlandığını yazdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor... 'de şampiyonluğa yürüyen siyah- beyazlıların gündemi ile basını da yakından ilgileniyor. 'nın önde gelen haber sitelerinden Mercato, Beşiktaş'ın Faslı orta saha ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü. Haberde 24 yaşındaki fut bolcunun gelecek sezon Beşiktaş forması giyebileceği ifade edilirken, kariyerinde yeni bir çıkış arayan yıldız oyuncunun Siyah-Beyazlı ekip ile büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi. 30 Haziran'da kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan Youssef Ait Bennasser'in, yapılan teklifi prensipte kabul ettiği belirtildi. (Fotomaç)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık kararı! Sezon sonunda...

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