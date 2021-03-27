Son dakika spor haberi: İtalyan basınından Beşiktaş'a flaş transfer iddiası! Bennasser ile prensipte anlaştı...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, transfer girişimlerini de sürdürüyor. Son olarak İtalyan basınından siyah beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan haber sitesi Mercato, Monaco’nun 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser ile prensipte anlaşma sağlandığını yazdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor... Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen siyah- beyazlıların gündemi ile Avrupa basını da yakından ilgileniyor. İtalya'nın önde gelen haber sitelerinden Mercato, Beşiktaş'ın Faslı orta saha Youssef Ait Bennasser ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü. Haberde 24 yaşındaki fut bolcunun gelecek sezon Beşiktaş forması giyebileceği ifade edilirken, kariyerinde yeni bir çıkış arayan yıldız oyuncunun Siyah-Beyazlı ekip ile büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi. 30 Haziran'da Monaco kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan Youssef Ait Bennasser'in, yapılan teklifi prensipte kabul ettiği belirtildi. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig