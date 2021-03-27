Beşiktaş'a geldiğinden beri performansıyla ve hırsıyla takıma önemli fayda sağlayan Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi haline geldi. Brezilyalı oyuncu, savunma hattına gösterdiği destekle adından söz ettirmeye başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Brezilyalı oyuncu Josef, Beşiktaş forması giymesiyle birlikte gerek saha içinde gerek saha dışındaki tavırlarıyla takımın önemli isimleri arasına girmeyi başarırken enerjisi ve çalışma hırsıyla da ön plana çıkıyor. Atiba ile iyi bir ikili olan futbolcu takımın saha içi pas organizasyonunda da söz sahibi olarak Beşiktaş'ı öne taşıyan isim oldu. Vatandaşı Welinton ile iyi bir uyum yakalayan Josef savunma hattına yaptığı yardımlarla da adından söz ettiriyor.

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