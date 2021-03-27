27 Mart 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta alkışlar Josef’e De Souza’ya
Beşiktaş'a geldiğinden beri performansıyla ve hırsıyla takıma önemli fayda sağlayan Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi haline geldi. Brezilyalı oyuncu, savunma hattına gösterdiği destekle adından söz ettirmeye başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Brezilyalı oyuncu Josef, Beşiktaş forması giymesiyle birlikte gerek saha içinde gerek saha dışındaki tavırlarıyla takımın önemli isimleri arasına girmeyi başarırken enerjisi ve çalışma hırsıyla da ön plana çıkıyor. Atiba ile iyi bir ikili olan futbolcu takımın saha içi pas organizasyonunda da söz sahibi olarak Beşiktaş'ı öne taşıyan isim oldu. Vatandaşı Welinton ile iyi bir uyum yakalayan Josef savunma hattına yaptığı yardımlarla da adından söz ettiriyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig