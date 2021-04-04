04 Nisan 2021, Pazar
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Kasımpaşa Beşiktaş maçında Necip Uysal'dan büyük hata! Bedeli ağır oldu
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar mücadelenin 19. dakikasında 1-0 geriye düşerken, golden önce Necip Uysal'ın yaptığı hata takımının geriye düşmesine sebep oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.
Maçın 19. dakikasında ev sahibi ekip Aytaç Kara ile 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlılarda Necip Uysal'ın golden önce yaptığı pas hatası pahalıya mal oldu.
AYTAÇ'TAN MÜTHİŞ GOL!
Hata sonrası topla buluşan lacivert-beyazlılarda Aytaç Kara, ceza sahası dışından müthiş bir gol attı ve kaleci Ersin Destanoğlu'nu işte böyle avladı.
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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