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BEŞİKTAŞ

Kasımpaşa Beşiktaş maçında Necip Uysal'dan büyük hata! Bedeli ağır oldu

Necip'ten büyük hata! Bedeli ağır oldu...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

'in 32. haftasında lider deplasmanda 'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar mücadelenin 19. dakikasında 1-0 geriye düşerken, golden önce 'ın yaptığı hata takımının geriye düşmesine sebep oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 32. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı.

Maçın 19. dakikasında ev sahibi ekip ile 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlılarda 'ın golden önce yaptığı pas hatası pahalıya mal oldu.

AYTAÇ'TAN MÜTHİŞ GOL!

Hata sonrası topla buluşan lacivert-beyazlılarda Aytaç Kara, ceza sahası dışından müthiş bir gol attı ve kaleci Ersin Destanoğlu'nu işte böyle avladı.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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