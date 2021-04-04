Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar mücadelenin 19. dakikasında 1-0 geriye düşerken, golden önce Necip Uysal'ın yaptığı hata takımının geriye düşmesine sebep oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Maçın 19. dakikasında ev sahibi ekip Aytaç Kara ile 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlılarda Necip Uysal'ın golden önce yaptığı pas hatası pahalıya mal oldu.

AYTAÇ'TAN MÜTHİŞ GOL!

Hata sonrası topla buluşan lacivert-beyazlılarda Aytaç Kara, ceza sahası dışından müthiş bir gol attı ve kaleci Ersin Destanoğlu'nu işte böyle avladı.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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