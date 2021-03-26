Bu sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla gösterdiği başarılı performansla siyah-beyazlı camianın takdirini kazanan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, ülkesinin Zambiya ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz, sosyal medya hesabı üzerinden oyuncusunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Süper Lig'de topladığı 64 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluk iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta bu sezon gösterilen başarılı performansın mimarlarından olan Rachid Ghezzal'dan kötü haber gelmişti.

Cezayirli futbolcu, ülkesinin Zambiya ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri H Grubu maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncusunun son durumu hakkında bilgi verdi.

DURUMU CİDDİ DEĞİL

Korkmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Rachid Ghezzal'ın tedavisine bugün başlandı. Çok şükür önemli bir şeyi yok hafif ağrıları var tedbir amaçlı diğer milli maçta oynamayacak. Çarşamba günü İstanbul'da. Herkese çok selamı var." ifadelerine yer verdi.

Rachid Ghezzal'ın tedavisine bugün başlandı.çok şükür önemli bir şeyi yok hafif ağrıları var tedbir amaçlı diğer milli maçta oynamayacak.Çarşamba günü İstanbul'da. Herkese çok selamı var🙋🏻‍♂️ #rachidghezzal #beşiktaş pic.twitter.com/VIdRi8rCMo — Hakan Korkmaz (@hakankorkmaz_34) March 26, 2021

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ