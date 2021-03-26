26 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Rachid Ghezzal'ın sakatlığında son durum ne? Menajeri açıkladı

Ghezzal'ın sakatlığında son durum ne? Menajeri açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

Bu sezon formasıyla gösterdiği performansla gösterdiği başarılı performansla siyah-beyazlı camianın takdirini kazanan Cezayirli futbolcu , ülkesinin ile oynadığı maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. Ghezzal'ın menajeri , sosyal medya hesabı üzerinden oyuncusunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

'de topladığı 64 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluk iddiasını sürdüren 'ta bu sezon gösterilen başarılı performansın mimarlarından olan 'dan kötü haber gelmişti.

Cezayirli futbolcu, ülkesinin ile H Grubu maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Ghezzal'ın menajeri , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncusunun son durumu hakkında bilgi verdi.

DURUMU CİDDİ DEĞİL

Korkmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Rachid Ghezzal'ın tedavisine bugün başlandı. Çok şükür önemli bir şeyi yok hafif ağrıları var tedbir amaçlı diğer milli maçta oynamayacak. Çarşamba günü İstanbul'da. Herkese çok selamı var." ifadelerine yer verdi.

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