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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Cyle Larin mart ayının en iyisi oldu!

Larin ayın en iyisi oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

'ın yönetiminde adeta yeniden doğan Cyle Larin, kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Gösterdiği etkili performansla 'ın da vazgeçilmezlerinden olan Kanadalı oyuncu, ülkesinde mart ayının en iyi erkek futbolcusu seçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Kariyerinin en parlak yılını yaşayan 25 yaşındaki forvet Cyle Larin, Kanada'da Mart ayının en iyi erkek futbolcusu seçildi. Kanada'nın Bermuda ve Cayman Adaları ile oynadığı 2 maçta 4 gol atan Cyle Larin, ekip formasıyla ise Süper Lig'de oynadığı 28 maçta rakip filelere 14 gol bıraktı, 4 asist yaptı. Bir süre önce 'ın radarına giren Kanadalı, scoutlarının raporlarında ilk sırada yer alıyor25 yaşındaki yıldız golcünün ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.

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