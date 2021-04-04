04 Nisan 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Cyle Larin mart ayının en iyisi oldu!
Sergen Yalçın'ın yönetiminde adeta yeniden doğan Cyle Larin, kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Gösterdiği etkili performansla Beşiktaş'ın da vazgeçilmezlerinden olan Kanadalı oyuncu, ülkesinde mart ayının en iyi erkek futbolcusu seçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Kariyerinin en parlak yılını yaşayan 25 yaşındaki forvet Cyle Larin, Kanada'da Mart ayının en iyi erkek futbolcusu seçildi. Kanada'nın Bermuda ve Cayman Adaları ile oynadığı 2 maçta 4 gol atan Cyle Larin, Siyah Beyazlı ekip formasıyla ise Süper Lig'de oynadığı 28 maçta rakip filelere 14 gol bıraktı, 4 asist yaptı. Bir süre önce West Bromwich Albion'ın radarına giren Kanadalı, Premier Lig scoutlarının raporlarında ilk sırada yer alıyor25 yaşındaki yıldız golcünün Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.
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