Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Ajdin Hasic'ten kötü haber! Son durumu...

Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da erken başladı. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un kiralık sözleşmesinin bitecek olması ve Cyle Larin'e yüksek bonservis bedeli gelmesi halinde yollarını ayırmak istemesi sebebiyle bu bölge için arayışlarını hızlandırdı. Kara Kartal, bu doğrultuda aradığı ismi buldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)