03 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Ajdin Hasic'ten kötü haber! Son durumu...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Milli ara sonrası sakatlıklarla başı dertte olan Beşiktaş'a Ajdin Hasic'ten kötü haber geldi. Bosna Hersek U21 Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağları kopan genç futbolcu sezonu kapattı.
Fenerbahçe karşısında aldıkları beraberliğe rağmen milli araya büyük motivasyonla giren Beşiktaş'ta, 2 haftalık süre içinde oyuncularından peş peşe gelen olumsuz haberler sonrasında moraller bozuldu.
Kamerun Milli Takımı'nda adale sakatlığı yaşayan Vincent Aboubakar, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyemeyecek. Fanatik'in haberine göre; Bosna-Hersek U21 takımında çapraz bağları kopan Ajdin Hasic, sezonu kapattı.
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