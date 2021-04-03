03 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Ajdin Hasic'ten kötü haber! Son durumu...

Beşiktaş'a kötü haber! Sezonu kapattı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.04.2021

Son dakika haberleri: Milli ara sonrası sakatlıklarla başı dertte olan Beşiktaş'a 'ten kötü haber geldi. 'nda yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağları kopan genç futbolcu sezonu kapattı.

karşısında aldıkları beraberliğe rağmen milli araya büyük motivasyonla giren 'ta, 2 haftalık süre içinde oyuncularından peş peşe gelen olumsuz haberler sonrasında moraller bozuldu.

'nda adale sakatlığı yaşayan , ve maçlarında forma giyemeyecek. Fanatik'in haberine göre; Bosna-Hersek U21 takımında çapraz bağları kopan , sezonu kapattı.

Beşiktaş'tan transferde flaş hamle! Temasa geçtiler haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ile Kasımpaşa 36. randevuda Beşiktaş ile Kasımpaşa 36. randevuda
Beşiktaş İngiliz stoperi listeye ekledi! F.Bahçe ve G.Saray da istiyordu... Beşiktaş İngiliz stoperi listeye ekledi! F.Bahçe ve G.Saray da istiyordu...
Beşiktaş'tan transferde flaş hamle! Temasa geçtiler Beşiktaş'tan transferde flaş hamle! Temasa geçtiler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör