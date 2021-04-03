03 Nisan 2021, Cumartesi
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Umut Nayir Hajduk Split'te 16 karşılaşmada 4 gol kaydetti
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Hajduk Split'e kiralık olarak giden Umut Nayir, Hırvat ekibinde çıktığı 16 karşılaşmada 4 gol kaydetti.
Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayacağı takımdan gönderilen Umut Nayir, Hırvat ekibi Hajduk Split'in Lokomativa Zagreb'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol kaydetti. Nayir, bu sezon oynadığı 16 karşılaşmada 4 gol kaydederken bu mücadelelerde 11 defa ilk 11'de sahaya çıktı.
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