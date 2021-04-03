03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Umut Nayir Hajduk Split'te 16 karşılaşmada 4 gol kaydetti

Umut gollerine devam ediyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'tan 'e kiralık olarak giden , ekibinde çıktığı 16 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

'ta fazla forma şansı bulamayacağı takımdan gönderilen , ekibi 'in 'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol kaydetti. Nayir, bu sezon oynadığı 16 karşılaşmada 4 gol kaydederken bu mücadelelerde 11 defa ilk 11'de sahaya çıktı.
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