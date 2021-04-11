Sergen Yalçın BB Erzurumspor-Beşiktaş karşılaşması öncesi konuştu! "Kolay bir maç değil"
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'un konuğu olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'un konuğu olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"OYUNCULAR BU TÜR HAVALARDA OYNAMAYA ALIŞIK"
"Oyuncular bu tür havalarda oynamaya alışık. Bu tarz zeminlerde de oynadık, bunların bahane olacağını düşünmüyorum. Hem BB Erzurumspor için hem de bizim için kolay bir maç değil. Bugün de kazanmak istiyoruz."
"YILMAZ HOCAYA ALLAH KOLAYLIK VERSİN"
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın "Sergen Yalçın'ın başarısıyla mutlu oluyorum, hak ediyor" sözleriyle ilgili, "Sağ olsun, Yılmaz hocama çok teşekkür ederim. Saygı duyduğumuz, çok sevdiğimiz, bizden tecrübeli biri. Ona da kolay gelsin. Zor bir pozisyonda, kurtarmaya çalışmak zor. Allah kolaylık versin hocama da. İnşallah arzu ettiği skorları yakalar."
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