11 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın BB Erzurumspor-Beşiktaş karşılaşması öncesi konuştu! "Kolay bir maç değil"

Sergen Yalçın: Kolay bir maç değil
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

Son dakika haberleri... 'in 34. haftasında 'un konuğu olan Beşiktaş'ta teknik direktör , mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

'in 34. haftasında 'un konuğu olan 'ta teknik direktör , mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"OYUNCULAR BU TÜR HAVALARDA OYNAMAYA ALIŞIK"

"Oyuncular bu tür havalarda oynamaya alışık. Bu tarz zeminlerde de oynadık, bunların bahane olacağını düşünmüyorum. Hem BB Erzurumspor için hem de bizim için kolay bir maç değil. Bugün de kazanmak istiyoruz."

"YILMAZ HOCAYA ALLAH KOLAYLIK VERSİN"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü 'ın "Sergen Yalçın'ın başarısıyla mutlu oluyorum, hak ediyor" sözleriyle ilgili, "Sağ olsun, Yılmaz hocama çok teşekkür ederim. Saygı duyduğumuz, çok sevdiğimiz, bizden tecrübeli biri. Ona da kolay gelsin. Zor bir pozisyonda, kurtarmaya çalışmak zor. Allah kolaylık versin hocama da. İnşallah arzu ettiği skorları yakalar."

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