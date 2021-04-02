Beşiktaş'tan transferde flaş hamle! Temasa geçtiler
Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da erken başladı. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un kiralık sözleşmesinin bitecek olması ve Cyle Larin'e yüksek bonservis bedeli gelmesi halinde yollarını ayırmak istemesi sebebiyle bu bölge için arayışlarını hızlandırdı. Kara Kartal, bu doğrultuda aradığı ismi buldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Forvette Larin, Aboubakar ve Cenk Tosun'a sahip siyah-beyazlılar, yaz döneminde bu bölgede yeniden yapılanmaya gidebilir.
Cenk'in kiralık sözleşmesinin bitecek olması ve Cyle Larin'e yüksek bir bonservis bedeli gelmesi halinde satılmasına sıcak bakan yönetim, bu bölge için aradığı ismi buldu.
Yeni Asır'ın haberine göre; siyah-beyazlı yönetim yarım sezon Süper Lig'de de forma giyen Gerson Rodrigues için harekete geçti.
25 yaşındaki oyuncu, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg formasıyla son dakikada İrlanda Cumhuriyeti'ne gol atarak takımının galip gelmesini sağlamış ve bu sonuçla Lüksemburg 13 yıl sonra deplasmanda 3 puan almıştı.
Beşiktaş, kulübü Dinamo Kiev'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcuyu, uygun bir bonservis bedeli kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.
Daha önce Telstar, Sheriff ve Iwata formalarını giyen Rodrigues, bu sezon Ukrayna ekibinde 15 maçta forma giydi. Lüksemburglu oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 1 asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig