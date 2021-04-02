02 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan transferde flaş hamle! Temasa geçtiler

Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da erken başladı. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un kiralık sözleşmesinin bitecek olması ve Cyle Larin'e yüksek bonservis bedeli gelmesi halinde yollarını ayırmak istemesi sebebiyle bu bölge için arayışlarını hızlandırdı. Kara Kartal, bu doğrultuda aradığı ismi buldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'tan transferde flaş hamle! Temasa geçtiler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

Spor Toto 'de 31. hafta sonucunda liderlik koltuğunda oturan , önümüzdeki sezon için transfer harekatına başladı.

Beşiktaş'tan transferde flaş hamle! Temasa geçtiler

Forvette Larin, Aboubakar ve 'a sahip siyah-beyazlılar, yaz döneminde bu bölgede yeniden yapılanmaya gidebilir.

Beşiktaş'tan transferde flaş hamle! Temasa geçtiler

Cenk'in kiralık sözleşmesinin bitecek olması ve 'e yüksek bir bonservis bedeli gelmesi halinde satılmasına sıcak bakan yönetim, bu bölge için aradığı ismi buldu.

Beşiktaş'tan transferde flaş hamle! Temasa geçtiler

Yeni Asır'ın haberine göre; siyah-beyazlı yönetim yarım sezon 'de de forma giyen Gerson Rodrigues için harekete geçti.

Beşiktaş'tan transferde flaş hamle! Temasa geçtiler

25 yaşındaki oyuncu, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg formasıyla son dakikada İrlanda Cumhuriyeti'ne gol atarak takımının galip gelmesini sağlamış ve bu sonuçla Lüksemburg 13 yıl sonra deplasmanda 3 puan almıştı.

Beşiktaş'tan transferde flaş hamle! Temasa geçtiler

, kulübü Dinamo Kiev'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcuyu, uygun bir bonservis bedeli kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş'tan transferde flaş hamle! Temasa geçtiler

Daha önce Telstar, Sheriff ve Iwata formalarını giyen Rodrigues, bu sezon Ukrayna ekibinde 15 maçta forma giydi. Lüksemburglu oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 1 asist yaptı.

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