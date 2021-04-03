Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu! 6 eksik...
Süper Ligin 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ın, maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda, 6 futbolcu kadroda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş, milli ara dönüşünde Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç öncesinde siyah beyazlılarda sakatlık ve covid olan futbolcular kadroda yer almadı. 6 yıldızdan yoksun olarak Kasımpaşa karşısına çıkacak olan Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği kadro şu şekilde oluştu.
KALECİ: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin
DEFANS: Valentin Rosier, Fransisco Montero, NSakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı
ORTA SAHA: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip, Ljajic
FORVET: N'Koudou, Cyle Larin, Gökhan Töre
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