03 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu! 6 eksik...

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 6 eksik...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

32. haftasında deplasmanına çıkacak olan 'ın, maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda, 6 futbolcu kadroda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 32. haftasında lider , milli ara dönüşünde ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç öncesinde siyah beyazlılarda sakatlık ve covid olan futbolcular kadroda yer almadı. 6 yıldızdan yoksun olarak Kasımpaşa karşısına çıkacak olan Kartal'da teknik direktör 'ın belirlediği kadro şu şekilde oluştu.

KALECİ: , ,

DEFANS: , , NSakala, , , , , Serdar Saatçı

ORTA SAHA: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip, Ljajic

FORVET: N'Koudou, Cyle Larin, Gökhan Töre

Beşiktaş ile Kasımpaşa 36. randevuda

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