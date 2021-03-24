24 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a tam destek!

Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a tam destek!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

taraftarı, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra teknik direktör 'a desteği sürdürmeye devam ediyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

1-1 sona eren F.Bahçe derbisinin ardından Yalçın ile yapılan eleştirilerin ardından siyah-beyazlılar sosyal medyada #SergenYalçınYalnızDeğildir şeklinde kampanya başlattı. taraftarının başlattığı kampanya kısa sürede ülke gündemine girdi. Taraftarlar "İmza törenine 25 bin kişi gelen hocamızın arkasındayız" paylaşımında bulunarak 'a destek oldu.

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