Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta bu sezon fazla şans bulamayan ve siyah-beyazlılarla sözleşme uzatmayan Dorukhan Toköz konusunda flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Milli futbolcuya Real Betis'in ardından Celta Vigo'nun da talip olduğu iddia edildi. (BJK spor haberleri)