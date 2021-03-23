Hasan Kartal: Beşiktaş devre arasında Gökhan Akkan için teklifte bulundu

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Kartal, Rizesporlu kaleci Gökhan Akkan'a Beşiktaş'tan teklif geldiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN GÖKHAN AKKAN TEKLİFİ



Kartal: "Gökhan Akkan için Beşiktaş'tan teklif geldi. Gökhan Akkan'ın transferi konusunda devre arasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile de görüştük. Fakat bu süreç resmiyet kazanmadı." ifadelerini kullandı.

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