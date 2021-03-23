23 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Hasan Kartal: Beşiktaş devre arasında Gökhan Akkan için teklifte bulundu

Hasan Kartal'dan flaş itiraf! Gökhan Akkan...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de 'un gelişi ile yükselişe geçen Çaykur 'da başkan 'dan flaş açıklama geldi. Kartal, "'ın transferi konusunda devre arasında Başkanı ile de görüştük." dedi.

Çaykur Başkanı , gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Kartal, Rizesporlu kaleci 'a 'tan teklif geldiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN GÖKHAN AKKAN TEKLİFİ

Kartal: "Gökhan Akkan için Beşiktaş'tan teklif geldi. Gökhan Akkan'ın transferi konusunda devre arasında Beşiktaş Başkanı ile de görüştük. Fakat bu süreç resmiyet kazanmadı." ifadelerini kullandı.

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