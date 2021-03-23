23 Mart 2021, Salı
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BEŞİKTAŞ'TAN GÖKHAN AKKAN TEKLİFİ
Hasan Kartal: Beşiktaş devre arasında Gökhan Akkan için teklifte bulundu
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Bülent Uygun'un gelişi ile yükselişe geçen Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal'dan flaş açıklama geldi. Kartal, "Gökhan Akkan'ın transferi konusunda devre arasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile de görüştük." dedi.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Kartal, Rizesporlu kaleci Gökhan Akkan'a Beşiktaş'tan teklif geldiğini açıkladı.
BEŞİKTAŞ'TAN GÖKHAN AKKAN TEKLİFİ
Kartal: "Gökhan Akkan için Beşiktaş'tan teklif geldi. Gökhan Akkan'ın transferi konusunda devre arasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile de görüştük. Fakat bu süreç resmiyet kazanmadı." ifadelerini kullandı.
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