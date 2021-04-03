03 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ile Kasımpaşa 36. randevuda

Beşiktaş ile Kasımpaşa 36. randevuda
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider , deplasmanına konuk olacak. İki takım, pazar günü oynayacakları mücadeleyle 36. kez kozlarını paylaşacak.

ile ,pazar günü yapacakları maçla lig tarihinde 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 35 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 77 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi.

Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında 'ta oynanan maçta Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş, deplasmandaki son 5 deplasman maçının birini kazanabildi

Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 5 maçın sadece birini kazanabilirken, 3 yenilgi ve bir de beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kasımpaşa'ya 2015-2016 sezonunda dış sahada 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon da aynı skorla sahadan ayrıldı. 2017-2018'de rakibiyle 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 2018-2019'da ise Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, geçen sezon Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenerek bu şansızlığını kırdı.

Son 11 maç gollü geçti

İki takım arasındaki son 11 maç, gollü mücadelelere sahne oldu.

Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 11 maçta üç ve üzerinde gol atıldı.

Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 11 maçta toplam 47 gol kaydedildi.

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan son 11 maçta alınan sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
2020-2021Beşiktaş-Kasımpaşa3-0
2019-2020Kasımpaşa-Beşiktaş2-3
Beşiktaş-Kasımpaşa3-2
2018-2019Kasımpaşa-Beşiktaş4-1
Beşiktaş-Kasımpaşa3-2
2017-2018Kasımpaşa-Beşiktaş2-2
Beşiktaş-Kasımpaşa2-1
2016-2017Kasımpaşa-Beşiktaş2-1
Beşiktaş-Kasımpaşa4-1
2015-2016Beşiktaş-Kasımpaşa3-3
Kasımpaşa-Beşiktaş2-1

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