11 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BB Erzurumspor-Beşiktaş | CANLI

BB Erzurumspor-Beşiktaş | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında BB  ile  karşı karşıya geliyor. -Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 34. haftasında BB ile , Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. ile Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.



BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Erzurumspor: Szumski, Butko, Hasan, Costa, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk.

SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU VAR

Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceden 3 sarı kartlı oynayan Rosier, Necip ve Larin'e, Aytemiz Alanyaspor maçında Atiba da eklendi. Bu 4 futbolcu akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 35'inci haftadaki Ankaragücü maçında oynayamayacaklar.

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