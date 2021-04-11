BB Erzurumspor-Beşiktaş | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile Beşiktaş, Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. BB Erzurumspor ile Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Erzurumspor: Szumski, Butko, Hasan, Costa, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk.
SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU VAR
Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceden 3 sarı kartlı oynayan Rosier, Necip ve Larin'e, Aytemiz Alanyaspor maçında Atiba da eklendi. Bu 4 futbolcu akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 35'inci haftadaki Ankaragücü maçında oynayamayacaklar.
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