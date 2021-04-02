Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Mensah Kasımpaşa maçında oynayamayacak
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi Mensah şoku yaşanıyor. Ganalı futbolcu bu karşılaşmada görev alamayacak. (BJK spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de maç eksiği olmasına rağmen en yakın rakibi Galatasaray'ın 3 puan önünde yer alan Beşiktaş, 32. haftada Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Kartal, zorlu mücadeleye birçok futbolcusundan yoksun çıkacak. Corona virüsü testleri pozitif çıkan Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun'un yanı sıra sakatlığı bulunan Aboubakar ve kart cezalısı Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek.
Beşiktaş'a bir şok da Mensah'tan geldi. Fenerbahçe maçında sol ayak bileğine darbe alan ve bu bölgede ödem oluşan Bernard Mensah Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak siyah-beyazlılardan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Futbol Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig müsabakasında sol ayak bileğine aldığı darbe neticeinde ayak bileğinde ağrı oluşan futbolcumuz Bernard Mensah'a yapılan tetkikler neticesinde ayak bileğinde oluşan ödemin varlığını koruduğu tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."
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