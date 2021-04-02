Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın MHK tepkisi çığ gibi büyüyor! Erol Kaynar: "Sabrımızın sınırı var"
Beşiktaş'ın maçlarına yapılan hakem atamalarına ilişkin MHK'ye gösterdiği tepki çığ gibi büyüyor. Siyah beyazlı kulüp resmi internet sitesinden "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir atama" diyerek olaya tepki gösterirken, Başkan Danışmanı Erol Kaynar da A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta, MHK'nin yaptığı atamalara tepkiler çığ gibi büyüyor. Yönetim önceki gün resmi internet sitesinden "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir atama" diyerek olaya tepki gösterirken, Başkan Danışmanı Erol Kaynar da A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu: Bizim kimseyle kavgamız yok. Beşiktaşlılık duruşumuzu sergilemek için elimizden geleni yapıyoruz. Sessiz kalmak bir takım şeylere karşı çıkmıyoruz diye algılamasın.
KARARIN ALTINDA EZİLİRLER
Biz saha içinde mücadele veriyoruz, saha dışına çıkmak istemedik. Camialarla inatlaşmayın. Cuma'ya kadar açıklama bekliyoruz. Türk spor kamouyunu takdir edici açıklama yapmak zorunda kalırlar yoksa bunun altında ezilirler. Beşiktaş büyük bir taş! Bunun altında kimse kalmamalı. Kabul edilebilir bir açıklama bekliyoruz Cuma'ya kadar. Eğer açıklama yapılmazsa biz açıklama yapılır ve çok farklı olur şey. Sabrımızın da bir sınırı var.
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