01 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'a kötü haber geldi! Aboubakar 1 hafta forma giyemeyecek

Kartal'a kötü haber! Aboubakar...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın yıldız ismi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. 29 yaşındaki ismin 1 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Süper Lig'in zirvesinde yer alan 'a üst üste kötü haberler geliyor. Son olarak Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalarak milli maçlar arasına giren siyah beyazlılarda Gökhan Töre dışında bir sakatlık veya sağlık sorunu yoktu. Ancak 2022 Dünya Kupası grup elemelerinden Beşiktaş'a iyi haberler gelmedi. Ghezzal ile Hasic sakatlanırken, Cenk Tosun ve Dorukhan ise corona virüsüne yakalandı. Zambia maçının ikinci yarısına çıkamayan Cezayirli yıldız Ghezzal'ın durumu İstanbul'daki kontrollerden sonra netlik kazanacak.

ABOUBAKAR EN AZ 1 HAFTA YOK!
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent en az 1 hafta forma giyemeyecek.'ndan gelen raporda Aboubakar'ın sol uyluk adalesinde yaralanma olduğu belirtiliyor. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 28 maçta oynadı ve 16 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ta Aboubakar ne zaman sahalara dönecek?

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