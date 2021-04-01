Son dakika: Beşiktaş'a kötü haber geldi! Aboubakar 1 hafta forma giyemeyecek
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldız ismi Aboubakar konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Kamerun Milli Takımı 29 yaşındaki ismin 1 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Beşiktaş'a üst üste kötü haberler geliyor. Son olarak Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalarak milli maçlar arasına giren siyah beyazlılarda Gökhan Töre dışında bir sakatlık veya sağlık sorunu yoktu. Ancak 2022 Dünya Kupası grup elemelerinden Beşiktaş'a iyi haberler gelmedi. Ghezzal ile Hasic sakatlanırken, Cenk Tosun ve Dorukhan ise corona virüsüne yakalandı. Zambia maçının ikinci yarısına çıkamayan Cezayirli yıldız Ghezzal'ın durumu İstanbul'daki kontrollerden sonra netlik kazanacak.
ABOUBAKAR EN AZ 1 HAFTA YOK!
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar en az 1 hafta forma giyemeyecek.Kamerun Milli Takımı'ndan gelen raporda Aboubakar'ın sol uyluk adalesinde yaralanma olduğu belirtiliyor. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 28 maçta oynadı ve 16 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig