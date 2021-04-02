02 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımını uyardı! "İşinize bakın"

Yalçın'dan öğrencilerine uyarı! Siz işinize bakın
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

'de şampiyonluk yarışının favorisi konumunda bulunan 'ta, ipleri sıkı tutuyor. Son haftalarda artan hakem tartışmalarından takımını uzak tutan Yalçın oyuncularına, “Sizin işiniz sahada. Bu tür şeylere kulağınızı tıkayın. Bunlar yönetimin işi, sizin işiniz sadece sahada kazanmak” uyarısında bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

derbisi sonrası hakem Halil Umut Meler'in, tarafından bu kez de Kasımpaşa maçına atanması hem camiası hem taraftarlar hem de futbol kamuoyunda infial yaratırken, teknik direktör işe farklı bir noktadan el koydu. Tecrübeli hoca, sezon başından bu yana yaptığı motivasyon konuşmalarının bir benzerini bu kez Halil Umut Meler üzerinden yaptı. Talebelerine gündemdeki tartışmalarla ilgilenmemeleri gerektiğini söyleyen Yalçın'ın "Siz futbolcusunuz, sizin işiniz sahada. Bu tür şeylere kulaklarınızı kapatın. Bunlar yönetimin işi, sizin işinizse sahada kazanmak" dediği kaydedildi.

FORMAMIZ GÜÇLÜDÜR

Siyah-Beyazlı çalıştırıcının ayrıca "Siz oyununu oynadığınız zaman sadece rakibi değil, size karşı olan herkesi yenersiniz. Çıkın, futbolunuzu ortaya koyun. sizden daha iyi bir takım varsa bunu ispat etmeli, ama en iyi bizsek biz bunu ispat etmeliyiz" sözleriyle oyuncuları motive ettiği gelen haberler arasında. Öte yandan üst üste gelen sakatlıklara da değinen usta hocanın "Daha önce de buna benzer eksiklerimiz oldu. Birileri çıkar oynar. Üstesinden gelip başarılı sonuçlar almıştık, yine yaparız. Bu formanın gücünü kimse yabana atmasın" diyerek oyuncular arasındaki rekabeti ateşlediği öğrenildi.

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TECRÜBENİZİ GÖSTERİN

Yalçın'ın antrenman sonrası da bazı isimlerle kısa görüşmeler yaptığı bildirildi. Yalçın'ın konuştuğu isimlerin de Atiba, Josef ve Larin olduğu öğrenildi. Yalçın'ın, Atiba ile Josef'e "Bu tür kriz durumlarında sizin tecrübeniz çok önemli. Hem saha içi hem dışında arkadaşlarınızın moralini yüksek tutun" dediği kaydedildi.

LARIN'DEN GOL SÖZÜ

Teknik direktör Yalçın, Larin'le yaptığı konuşmada da Kanadalı forvetten beklentisini dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı "Çok formdasın. takımda da bunu gösterdin. Şimdi Kasımpaşa maçında üstüne düşen görevi yine yapmanı istiyorum" derken, Larin'in de gol sözü verdiği vurgulandı. (Fotomaç)

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