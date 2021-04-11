11 Nisan 2021, Pazar

SÜPER LİG

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

Süper Lig'in 34. haftasında BB ile karşı karşıya gelecek. Lider Beşiktaş, ile çıkışa geçmek isteyen 'u yenerek yakın takipçileriyle farkı açmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında BB ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı 11 Nisan Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Erzurumspor: Szumski, Butko, Hasan, Costa, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk, Aatıf, Emrah,

Beşiktaş: Ersin, , Welinton, Vida, N'Sakala, , Necip, Oğuzhan, , Larin, Cenk.

ERZURUMSPOR'UN DA PUANA İHTİYACI VAR


BB Erzurumspor'un da tıpkı Beşiktaş gibi şiddetle galibiyete ihtiyacı var. 28 puanla ligin 20'nci sırasında yer alan Erzurumspor, yine teknik direktör değişikliğine gitmesine ve 'ı göreve getirmesine rağmen istediği sonuçları alamıyor. Ligdeki son galibiyetin 25'inci haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenerek alan mavi beyazlılar, sonraki 8 maçta 5 mağlubiyet 3 beraberlik aldı. BB Erzurumspor ligin dibinden kurtulmak ve düşme hattının üstüne çıkmak için Beşiktaş maçına mutlaka 3 puan parolasıyla çıkacak.

SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU VAR


Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceden 3 sarı kartlı oynayan Rosier, Necip ve Larin'e, Aytemiz Alanayaspor maçında Atiba da eklendi. Bu 4 futbolcu akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 35'inci haftadaki Ankaragücü maçında oynayamayacaklar.

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