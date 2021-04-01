Son dakika spor haberleri:Yalçın onay verdi! Yuvasına dönüyor!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar aradığı savunma oyuncusunu Süper Lig'de buldu. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlandığı öğrenildi. (BJK spor haberleri)
3 kulvarda yarışacak kaliteli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, operasyon için düğmeye bastı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden Beşiktaş yönetimi hedefteki isimlerle resmi temaslara başladı.
Savunma hattında rotasyonu genişletmek isteyen siyah-beyazlılar, Süper Lig'in yıldız stoperi için devreye girdi.
ATINÇ'A KANCA!
Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-kırmızılı ekipte ikinci sezonunu geçiren ve sergilediği performansla ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan Atınç Nukan'a altyapısından yetiştiği ve görev yaptığı eski takımı Beşiktaş, resmen talip oldu.
Sözleşmesi haziran ayında sona erecek 27 yaşındaki defans oyuncusunu takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, henüz Atınç'la bir araya gelmezken, Beşiktaş'ın Atınç'ı kadroya katmakta ısrarcı olduğu belirtildi.
Yıldız oyuncuya ayrıca Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük ile G.Antep FK'nın da teklifte bulunduğu belirtildi.
Bu sezon Süper Lig'de 19 maçta forma giyen 27 yaşındaki savunmacı, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
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