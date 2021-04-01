01 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri:Yalçın onay verdi! Yuvasına dönüyor!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar aradığı savunma oyuncusunu Süper Lig'de buldu. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlandığı öğrenildi. (BJK spor haberleri)



Son dakika spor haberleri:Yalçın onay verdi! Yuvasına dönüyor!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

'de sezonu şampiyon tamamlamak isteyen 'ta gözler bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanmasına çevrildi.

Son dakika spor haberleri:Yalçın onay verdi! Yuvasına dönüyor!

3 kulvarda yarışacak kaliteli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, operasyon için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri:Yalçın onay verdi! Yuvasına dönüyor!

Teknik direktör 'ın raporuna göre hareket eden yönetimi hedefteki isimlerle resmi temaslara başladı.

Son dakika spor haberleri:Yalçın onay verdi! Yuvasına dönüyor!

Savunma hattında rotasyonu genişletmek isteyen siyah-beyazlılar, 'in yıldız stoperi için devreye girdi.

Son dakika spor haberleri:Yalçın onay verdi! Yuvasına dönüyor!

ATINÇ'A KANCA!
'ın haberine göre, sarı-kırmızılı ekipte ikinci sezonunu geçiren ve sergilediği performansla ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan 'a altyapısından yetiştiği ve görev yaptığı eski takımı , resmen talip oldu.

Son dakika spor haberleri:Yalçın onay verdi! Yuvasına dönüyor!

Sözleşmesi haziran ayında sona erecek 27 yaşındaki defans oyuncusunu takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, henüz Atınç'la bir araya gelmezken, 'ın Atınç'ı kadroya katmakta ısrarcı olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri:Yalçın onay verdi! Yuvasına dönüyor!

Yıldız oyuncuya ayrıca 'in yeni ekibi ile G.Antep FK'nın da teklifte bulunduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri:Yalçın onay verdi! Yuvasına dönüyor!

Bu sezon 'de 19 maçta forma giyen 27 yaşındaki savunmacı, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

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