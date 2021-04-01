ATINÇ'A KANCA!

Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-kırmızılı ekipte ikinci sezonunu geçiren ve sergilediği performansla ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan Atınç Nukan'a altyapısından yetiştiği ve görev yaptığı eski takımı Beşiktaş, resmen talip oldu.