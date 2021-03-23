23 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta alkışlar Atiba’ya

Alkışlar Atiba’ya
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

'ın 38 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson, Fenerbahçe derbisinde de etkili bir performans sergiledi.

Yüzde 88'lik pas isabet yüzdesi yakalayan Kanadalı futbolcu orta alandaki başarılı oyunuyla takdir topladı. 4 ikili mücadele kazanan ve 3 uzaklaştırma yapan tecrübeli futbolcu, özellikle savunmadaki futboluyla alkış aldı. Atiba ilk yarıda da gole çok yaklaşırken, kaleci Altay'a takıldı.

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