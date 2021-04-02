Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta Cenk Tosun denklemi büyük soru işareti olarak görünüyor. Siyah-beyazlıların istediği verimi alamadığı milli yıldız için gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Beşiktaş'ta yönetim önümüzdeki sezon için golcü harekatına başladı.
Siyah-beyazlı yönetim, Everton'dan transfer ettiği Cenk Tosun'dan bir türlü verim alamayınca transferde rotasını Ukrayna'ya çevirdi.
GERSON İÇİN TEMASLAR BAŞLADI!
Yeni Asır'ın haberine göre Beşiktaşlı kurmaylar, Dinamo Kiev'de forma giyen santrfor Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak için temaslara başladı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg formasıyla, İrlanda Cumhuriyeti'ne son dakika gol atan Rodrigues 1-0'lık galibiyetin yanı sıra ülkesinin 13 yıl sonra ilk kez dışarıda kazanmasını sağladı.
2024 YILINA KADAR KIEV'DE
Beşiktaş yönetimi de son dönemde piyasası artan 25 yaşındaki futbolcu için vakit geçirmeden temaslara başladı.
Geçen yıl yarım sezon boyunca Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen başarılı futbolcunun Kiev ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Gerson Rodrigues, Dinamo Kiev ekibinde bu sezon 15 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri tam iki kez sarstı. Bir golün de pasını veren Rodrigues, yeniden Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.
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