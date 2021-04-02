Gerson Rodrigues, Dinamo Kiev ekibinde bu sezon 15 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri tam iki kez sarstı. Bir golün de pasını veren Rodrigues, yeniden Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.

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