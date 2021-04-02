02 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta Cenk Tosun denklemi büyük soru işareti olarak görünüyor. Siyah-beyazlıların istediği verimi alamadığı milli yıldız için gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

'de zirvede yer alan Beşiktaş'ta yönetim önümüzdeki sezon için golcü harekatına başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu!

Siyah-beyazlı yönetim, 'dan transfer ettiği 'dan bir türlü verim alamayınca transferde rotasını 'ya çevirdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu!

GERSON İÇİN TEMASLAR BAŞLADI!
Yeni Asır'ın haberine göre Beşiktaşlı kurmaylar, 'de forma giyen santrfor 'i kadrosuna katmak için temaslara başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu!

'nde Lüksemburg formasıyla, İrlanda Cumhuriyeti'ne son dakika gol atan Rodrigues 1-0'lık galibiyetin yanı sıra ülkesinin 13 yıl sonra ilk kez dışarıda kazanmasını sağladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu!

2024 YILINA KADAR KIEV'DE
Beşiktaş yönetimi de son dönemde piyasası artan 25 yaşındaki futbolcu için vakit geçirmeden temaslara başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu!

Geçen yıl yarım sezon boyunca 'nde kiralık olarak forma giyen başarılı futbolcunun Kiev ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu!

Kartal yönetimi, uygun bir bonservis bedeliyle transferi sezon bitmeden noktalamak istiyor. Rodrigues, Lüksemburg'un dışında 'da , Moldova'da , 'da da formalarını terletti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu!

, ekibinde bu sezon 15 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri tam iki kez sarstı. Bir golün de pasını veren Rodrigues, yeniden Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.

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