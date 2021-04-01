01 Nisan 2021, Perşembe
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Beşiktaş'ta Aboubakar ne zaman sahalara dönecek?
Beşiktaş son dakika haberleri: A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar hakkında açıklamalarda bulundu. Dikme, "Beşiktaş'ta sağlık ekibi Aboubakar'ın kontrolünü henüz gerçekleştirmedi. Kamerun Milli Takımı'nın raporuna göre 1 hafta sahalardan uzak kalacak." dedi. (Bjk spor haberleri)
01.04.2021
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