31 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Kasımpaşa maçı öncesi Halil Umut Meler tepkisi!

Beşiktaş'tan hakem tepkisi! Tarihte eşi benzeri görülmemiş...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 31.03.2021

'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan , maça hakem 'in atanmasına tepki gösterdi. Siyah beyazlılar resmi hesaplarından 'na ilişkin bir mesaj yayımladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Kulübü, 'in 32'nci haftasında oynanacak maçının hakeminin Halit Umut Meler olacağının açıklanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, üst üste oynanan iki lig maçına 'in atanması sonrasında konuyla ilgili MHK'den açıklamada beklenildiği ifade edilidi.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu , Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, geçtiğimiz hafta ile oynadığımız maçta da görevli olan Halil Umut Meler'i atamıştır. Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır. Merkez Hakem Kurulu'ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!"

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