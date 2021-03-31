Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Kasımpaşa maçı öncesi Halil Umut Meler tepkisi!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, maça hakem Halil Umut Meler'in atanmasına tepki gösterdi. Siyah beyazlılar resmi hesaplarından Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin bir mesaj yayımladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak Kasımpaşa maçının hakeminin Halit Umut Meler olacağının açıklanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, üst üste oynanan iki lig maçına Halil Umut Meler'in atanması sonrasında konuyla ilgili MHK'den açıklamada beklenildiği ifade edilidi.
Resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da görevli olan Halil Umut Meler'i atamıştır. Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır. Merkez Hakem Kurulu'ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!"
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