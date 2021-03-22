22 Mart 2021, Pazartesi
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Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 32. haftada oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Milli takımlarında bulunan futbolcuların yer almadığı idmanda, dünkü maçta oynayan oyuncular, koşu ve stretching çalışması yaptı. Diğer futbolcular, ısınma koşularının ardından stretching ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.
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