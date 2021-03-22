22 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş hazırlıklara ara vermeden başladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ile 1-1 berabere kalan , 32. haftada oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Milli takımlarında bulunan futbolcuların yer almadığı idmanda, dünkü maçta oynayan oyuncular, koşu ve stretching çalışması yaptı. Diğer futbolcular, ısınma koşularının ardından stretching ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Siyah-beyazlılar, maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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