31 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı | BJK transfer haberleri

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Beşiktaş'ın formda yıldızı Cyle Larin, yaptığı gol ve asistlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birçok kulübün radarına giren yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'un da dikkatini çekti. Everton'dan Beşiktaş'a flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı | BJK transfer haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

'ın bu sezonki flaş ismi 'in taliplileri giderek artıyor. Golcü futbolcu sezon sonunda yuvadan uçacak gibi gözüküyor.

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı | BJK transfer haberleri

takımlarından sonra Premier Lig'den 'ın da takip ettiği Kanadalı yıldız için tanıdık bir talip daha çıktı.

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı | BJK transfer haberleri

EVERTON'DAN LARIN'E KANCA!
'nin haberine göre, 'u 24 milyon euroya kadrosuna katan , bu defa Larin'i transfer etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı | BJK transfer haberleri

Şampiyonluk yarışında 'a beklenmeyecek derecede katkı veren 25 yaşındaki oyuncu da özellikle 'den gelen tekliflerden dolayı oldukça memnun.

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı | BJK transfer haberleri

CENK TOSUN ARTI PARA TEKLİFİ!
Kanadalı yıldız için 'un kullanacağı koz ise ... İngiliz kulübü, bonservisine sahip olduğu milli futbolcuyu takasta kullanarak Larin'i kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı | BJK transfer haberleri

Ada basınında çıkan haberlerde, 'un takasın yanı sıra bir miktar ücret de teklif edeceği ve 'la olan yakın ilişkilerini bu transferde kullanmak istedikleri belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı | BJK transfer haberleri

'in menajeri Paul Tenorio, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kanadalı golcünün 'ta mutlu olduğunu ve şu anda transfer konularını düşünmediğini söylemişti.

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı | BJK transfer haberleri

Siyah beyazlılar üç sene önce 1,9 milyon euroya transfer ettiği Larin'i geçen sezon Zulta Waregem'e kiralamıştı.

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı | BJK transfer haberleri

Belçika ekibi 9 gol, 11 asist üreten Larin'in 2,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. yönetimi Kanadalı yıldız için şu anda 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

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