Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı | BJK transfer haberleri
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Beşiktaş'ın formda yıldızı Cyle Larin, yaptığı gol ve asistlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birçok kulübün radarına giren yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'un da dikkatini çekti. Everton'dan Beşiktaş'a flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın bu sezonki flaş ismi Cyle Larin'in taliplileri giderek artıyor. Golcü futbolcu sezon sonunda yuvadan uçacak gibi gözüküyor.
Bundesliga takımlarından sonra İngiltere Premier Lig'den West Ham'ın da takip ettiği Kanadalı yıldız için tanıdık bir talip daha çıktı.
EVERTON'DAN LARIN'E KANCA!
Türkiye'nin haberine göre, Cenk Tosun'u 24 milyon euroya kadrosuna katan Everton, bu defa Larin'i transfer etmek istiyor.
CENK TOSUN ARTI PARA TEKLİFİ!
Kanadalı yıldız için Everton'un kullanacağı koz ise Cenk Tosun... İngiliz kulübü, bonservisine sahip olduğu milli futbolcuyu takasta kullanarak Larin'i kadrosuna katmak istiyor.
Cyle Larin'in menajeri Paul Tenorio, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kanadalı golcünün Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve şu anda transfer konularını düşünmediğini söylemişti.
Siyah beyazlılar üç sene önce 1,9 milyon euroya transfer ettiği Larin'i geçen sezon Zulta Waregem'e kiralamıştı.
Belçika ekibi 9 gol, 11 asist üreten Larin'in 2,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Beşiktaş yönetimi Kanadalı yıldız için şu anda 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
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