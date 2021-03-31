Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı | BJK transfer haberleri

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Beşiktaş'ın formda yıldızı Cyle Larin, yaptığı gol ve asistlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birçok kulübün radarına giren yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'un da dikkatini çekti. Everton'dan Beşiktaş'a flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş ismi Cyle Larin'in taliplileri giderek artıyor. Golcü futbolcu sezon sonunda yuvadan uçacak gibi gözüküyor.

Bundesliga takımlarından sonra İngiltere Premier Lig'den West Ham'ın da takip ettiği Kanadalı yıldız için tanıdık bir talip daha çıktı.

EVERTON'DAN LARIN'E KANCA!

Türkiye'nin haberine göre, Cenk Tosun'u 24 milyon euroya kadrosuna katan Everton, bu defa Larin'i transfer etmek istiyor.

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a beklenmeyecek derecede katkı veren 25 yaşındaki oyuncu da özellikle İngiltere'den gelen tekliflerden dolayı oldukça memnun.

CENK TOSUN ARTI PARA TEKLİFİ!

Kanadalı yıldız için Everton'un kullanacağı koz ise Cenk Tosun... İngiliz kulübü, bonservisine sahip olduğu milli futbolcuyu takasta kullanarak Larin'i kadrosuna katmak istiyor.

Ada basınında çıkan haberlerde, Everton'un takasın yanı sıra bir miktar ücret de teklif edeceği ve Beşiktaş'la olan yakın ilişkilerini bu transferde kullanmak istedikleri belirtildi.

Cyle Larin'in menajeri Paul Tenorio, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kanadalı golcünün Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve şu anda transfer konularını düşünmediğini söylemişti.