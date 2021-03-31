31 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a corona virüsü şoku! 8 pozitif vaka...

Beşiktaş'a corona virüsü şoku! 8 pozitif vaka...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 31.03.2021

'ta corona virüsü şoku yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Dört sporcumuzda, iki A Takımımızla antrenmanlara çıkan altyapı sporcumuzda ve teknik ekibimizde bulunan iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Kulübü, erkek basketbol takımında 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacağımız maçı öncesi rutin Kovid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde; dört sporcumuzda, iki A Takımımızla antrenmanlara çıkan altyapı sporcumuzda ve teknik ekibimizde bulunan 2 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.

Açıklamada, pozitif sonuç verenleri tedavi, takip ve izolasyonlarının ilgili protokoller gereğince başladığı belirtildi.

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