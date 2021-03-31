Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a corona virüsü şoku! 8 pozitif vaka...
Beşiktaş'ta corona virüsü şoku yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Dört A Takım sporcumuzda, iki A Takımımızla antrenmanlara çıkan altyapı sporcumuzda ve teknik ekibimizde bulunan iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımında 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçı öncesi rutin Kovid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde; dört A Takım sporcumuzda, iki A Takımımızla antrenmanlara çıkan altyapı sporcumuzda ve teknik ekibimizde bulunan 2 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.
Açıklamada, pozitif sonuç verenleri tedavi, takip ve izolasyonlarının ilgili protokoller gereğince başladığı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig