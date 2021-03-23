23 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Josef savunmada Samba yaptı

Savunmada Samba yaptı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

'ın orta sahadaki tecrübeli ismi Josef, derbide özellikle savunma performansıyla ön plana çıktı.

F.Bahçe'nin hücumlarına hep yakın oynayan Josef, maç boyunca 3 kez top kaptı, 2 kez uzaklaştırdı, 3 de pas arası yaptı. Yüzde 86'lık pas isabet yüzdesiyle mücadeleyi tamamlayan Brezilyalı yıldız, bu alanda 'nın ardından sahanın en iyi ismiydi.

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