23 Mart 2021, Salı
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Beşiktaş'ta Josef savunmada Samba yaptı
Beşiktaş'ın orta sahadaki tecrübeli ismi Josef, derbide özellikle savunma performansıyla ön plana çıktı.
F.Bahçe'nin hücumlarına hep yakın oynayan Josef, maç boyunca 3 kez top kaptı, 2 kez uzaklaştırdı, 3 de pas arası yaptı. Yüzde 86'lık pas isabet yüzdesiyle mücadeleyi tamamlayan Brezilyalı yıldız, bu alanda Vida'nın ardından sahanın en iyi ismiydi.
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