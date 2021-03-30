Beşiktaş'a, milli takım maçında sakatlanan Ajdin Hasic'ten kötü haber geldi. Boşnak yıldız, Bosna Hersek U-21 Milli Takımı ile Karadağ U-21 Milli Takımı arasında oynanan maçta oyunu sedyeyle terk etmek zorunda kalmıştı. 19 yaşındaki oyuncunun son durumu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Bosna Hersek U-21 Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Ajdin Hasic'ten kötü haber geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA!

Siyah beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde;

"Bosna-Hersek U-21 milli takımının Karadağ ile 29 Mart 2021 tarihinde oynadığı Avrupa U-21 Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ajdin Hasic'e yapılan MR incelemesi sonucunda, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmasi tanısı konulduğu, milli takım sağlık ekibinden tarafımıza bildirilmiştir.



Futbolcumuz Ajdin Hasic'in tedavi ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır."

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