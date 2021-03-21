Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi öncesi takıma motivasyon! O görüntüleri izletti...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren iki takım, Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, takımı motive etmek adına o görüntüleri izletti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Lider Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Siyah-beyazlı takım, kritik mücadeleyi kazanarak hem puan farkını açmayı hem de rakiplerinin zirve şansını azaltmayı planlıyor.
Zorlu maç için hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta oyuncular, derbi saatini beklemeye başladı.
Oyuncuların saha içinde olduğu kadar saha dışında da motive olmasını isteyen siyah-beyazlı yönetim ve teknik ekip, futbolculara geçmiş Fenerbahçe derbilerinden önemli zaferlerin olduğu bir video hazırlattı.
Görüntülerde teknik direktör Sergen Yalçın'ın da rakibine attığı gollerin olduğu ve dün kampta takıma izletildiği öğrenildi.
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