21 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi öncesi takıma motivasyon! O görüntüleri izletti...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren iki takım, Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, takımı motive etmek adına o görüntüleri izletti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi öncesi takıma motivasyon! O görüntüleri izletti...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

'in 31. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Lider , sahasında ezeli rakibi 'yi konuk edecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi öncesi takıma motivasyon! O görüntüleri izletti...

Siyah-beyazlı takım, kritik mücadeleyi kazanarak hem puan farkını açmayı hem de rakiplerinin zirve şansını azaltmayı planlıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi öncesi takıma motivasyon! O görüntüleri izletti...

Zorlu maç için hazırlıklarını tamamlayan 'ta oyuncular, derbi saatini beklemeye başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi öncesi takıma motivasyon! O görüntüleri izletti...

Oyuncuların saha içinde olduğu kadar saha dışında da motive olmasını isteyen siyah-beyazlı yönetim ve teknik ekip, futbolculara geçmiş derbilerinden önemli zaferlerin olduğu bir video hazırlattı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi öncesi takıma motivasyon! O görüntüleri izletti...

Görüntülerde teknik direktör 'ın da rakibine attığı gollerin olduğu ve dün kampta takıma izletildiği öğrenildi.

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