30 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a dev piyango! Premier Lig ekibi Cyle Larin için geliyor

Beşiktaş'ta bu sezon müthiş performans gösteren Cyle Larin, siyah-beyazlılarda 34 karşılaşmaya çıktı ve 18 gol kaydetti. Kanadalı golcü için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'a dev piyango! Premier Lig ekibi Cyle Larin için geliyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

'ta forma giyen 'i de kadrosunda bulunduran Kanada, ABD'nin Florida eyaletindeki IMG Akademisi Stadı'nda Cayman Adaları'na konuk oldu.

Beşiktaş'a dev piyango! Premier Lig ekibi Cyle Larin için geliyor

Kırmızı-beyazlı ekip, Lucas Cavallini (3), Alphonso Davies (2), Mark-Anthony Kaye (2), , Frank Sturing, David Wotherspoon ve Alistair Johnston'ın golleriyle mücadeleyi 11-0 kazandı.

Beşiktaş'a dev piyango! Premier Lig ekibi Cyle Larin için geliyor

Bu skor, 'nın tarihinde elde ettiği en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş'a dev piyango! Premier Lig ekibi Cyle Larin için geliyor

Bermuda'yı 5-1 mağlup ettikleri maçta "hat-trick" yapan Larin de elemelerdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Beşiktaş'a dev piyango! Premier Lig ekibi Cyle Larin için geliyor

TRANSFER İDDİALARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Hem 'ta hem de milli takımda iyi bir yıl geçiren Larin için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

Beşiktaş'a dev piyango! Premier Lig ekibi Cyle Larin için geliyor

İNGİLİZLERDEN OLAY İDDİA

İngiliz basını, Beşiktaşlı Larin ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Beşiktaş'a dev piyango! Premier Lig ekibi Cyle Larin için geliyor

'ın Cenk Tosun karşılığında 'tan son dönemin forma ismi 'i istediğini ileri sürdü.

Beşiktaş'a dev piyango! Premier Lig ekibi Cyle Larin için geliyor

Haberde İngiliz ekibinin yaz transfer döneminde 'de beklentileri karşılayamayan Cenk Tosun'u mükemmel bir sezon geçiren Kanadalı forvetle takas etmeyi planladığı belirtildi.

Beşiktaş'a dev piyango! Premier Lig ekibi Cyle Larin için geliyor

34 MAÇ 18 GOL

ile harika bir sezon geçiren , Süper Lig 'de oynadığı 28 maçta 14 gol ve 4 asistle oynadı.

Beşiktaş'a dev piyango! Premier Lig ekibi Cyle Larin için geliyor

25 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlılarla bu sezon toplamda oynadığı toplam 34 maçta ise 18 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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