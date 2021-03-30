Beşiktaş'a dev piyango! Premier Lig ekibi Cyle Larin için geliyor
Beşiktaş'ta bu sezon müthiş performans gösteren Cyle Larin, siyah-beyazlılarda 34 karşılaşmaya çıktı ve 18 gol kaydetti. Kanadalı golcü için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'i de kadrosunda bulunduran Kanada, ABD'nin Florida eyaletindeki IMG Akademisi Stadı'nda Cayman Adaları'na konuk oldu.
Kırmızı-beyazlı ekip, Lucas Cavallini (3), Alphonso Davies (2), Mark-Anthony Kaye (2), Cyle Larin, Frank Sturing, David Wotherspoon ve Alistair Johnston'ın golleriyle mücadeleyi 11-0 kazandı.
Bu skor, Kanada Milli Takımı'nın tarihinde elde ettiği en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.
Bermuda'yı 5-1 mağlup ettikleri maçta "hat-trick" yapan Larin de elemelerdeki gol sayısını 4'e çıkardı.
TRANSFER İDDİALARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Hem Beşiktaş'ta hem de milli takımda iyi bir yıl geçiren Larin için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.
İNGİLİZLERDEN OLAY İDDİA
İngiliz basını, Beşiktaşlı Larin ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Everton'ın Cenk Tosun karşılığında Beşiktaş'tan son dönemin forma ismi Cyle Larin'i istediğini ileri sürdü.
Haberde İngiliz ekibinin yaz transfer döneminde Premier Lig'de beklentileri karşılayamayan Cenk Tosun'u mükemmel bir sezon geçiren Kanadalı forvetle takas etmeyi planladığı belirtildi.
34 MAÇ 18 GOL
Beşiktaş ile harika bir sezon geçiren Cyle Larin, Süper Lig 'de oynadığı 28 maçta 14 gol ve 4 asistle oynadı.
25 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlılarla bu sezon toplamda oynadığı toplam 34 maçta ise 18 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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