30 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Karar verildi

Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Karar verildi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta devlerin radarına girse de o 'ı, Kartal da onu bırakmak istemiyor. Kamerunlu golcü 2 maçta daha oynarsa sözleşmesi uzayacak. 8 milyon Euro’ya serbest kalır maddesine rağmen siyah-beyazlılar, payına düşecek 6.4 milyon Euro yerine oyuncuyla yoluna devam etmeyi planlıyor.

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı haline gelen 'ın başarısında 15 gol ve 5 asistlik performansı ile 'ın da payı büyük. Sezon başında 'dan bedavaya alınan , bu performansı ile sakatlığı yüzünden inişe geçen kariyerine de adeta yeni bir başlangıç yaptı. ve ekiplerinin de dikkatini çeken Aboubakar, ligde iki maça daha çıkarsa siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi de 1 yıl otomatik uzayacak. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun kontratındaki '8 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi Beşiktaş'ı düşündürüyor.

SEZON SONU GÖRÜŞÜLECEK

'ın haberine göre; olası bir satışta %10 menajerlik ücreti ve %10 Porto'ya verilecek payın ardından kasasına 6.4 milyon Euro girecek olan Beşiktaş, parayı ikinci plana atarak Kamerunlu ile yeni ve uzun vadeli bir kontrat yapıp, bu maddeyi de kaldırmak istiyor. Zira , 'nde Aboubakar'dan faydalanmayı hedefliyor. Oyuncu da başarılı olduğu Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor ve bu da yönetimin elini güçlendiriyor. Anlaşma konusunda adım sezon sonu atılacak.

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