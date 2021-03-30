Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar devlerin radarına girse de o Kartal'ı, Kartal da onu bırakmak istemiyor. Kamerunlu golcü 2 maçta daha oynarsa sözleşmesi uzayacak. 8 milyon Euro’ya serbest kalır maddesine rağmen siyah-beyazlılar, payına düşecek 6.4 milyon Euro yerine oyuncuyla yoluna devam etmeyi planlıyor.

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı haline gelen Beşiktaş'ın başarısında 15 gol ve 5 asistlik performansı ile Vincent Aboubakar'ın da payı büyük. Sezon başında Porto'dan bedavaya alınan Kamerunlu santrfor, bu performansı ile sakatlığı yüzünden inişe geçen kariyerine de adeta yeni bir başlangıç yaptı. İngiliz ve Fransız ekiplerinin de dikkatini çeken Aboubakar, ligde iki maça daha çıkarsa siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi de 1 yıl otomatik uzayacak. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun kontratındaki '8 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi Beşiktaş'ı düşündürüyor.

SEZON SONU GÖRÜŞÜLECEK

Sabah'ın haberine göre; olası bir satışta %10 menajerlik ücreti ve %10 Porto'ya verilecek payın ardından kasasına 6.4 milyon Euro girecek olan Beşiktaş, parayı ikinci plana atarak Kamerunlu ile yeni ve uzun vadeli bir kontrat yapıp, bu maddeyi de kaldırmak istiyor. Zira Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Aboubakar'dan faydalanmayı hedefliyor. Oyuncu da başarılı olduğu Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor ve bu da yönetimin elini güçlendiriyor. Anlaşma konusunda adım sezon sonu atılacak.

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