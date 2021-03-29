29 Mart 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'a kötü haber! Ajdin Hasic sakatlanarak oyuna devam edemedi
Beşiktaş'ın genç ismi Ajdin Hasic, Karadağ ile oynanan U21 Milli Takımı maçında sakatlandı. 19 yaşındaki oyuncu, sedyeyle oyunu terk etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Boşnak yıldızı Ajdin Hasic, Karadağ ile oynanan U-21 Milli Takımı maçında sakatlandı.
Sol dizinden sakatlık yaşayan Hasic, sedye ile oyun alanının dışına çıkarıldı.
Yıldız oyuncunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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