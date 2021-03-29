Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayıyla, listesine 3 gurbetçi futbolcuyu yazdı. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)