29 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a kötü haber! Ajdin Hasic sakatlanarak oyuna devam edemedi

Beşiktaş'a kötü haber! Sedyeyle oyundan çıktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

'ın genç ismi Ajdin Hasic, ile oynanan U21 Milli Takımı maçında sakatlandı. 19 yaşındaki oyuncu, sedyeyle oyunu terk etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ın 19 yaşındaki Boşnak yıldızı Ajdin Hasic, ile oynanan U-21 Milli Takımı maçında sakatlandı.

Sol dizinden sakatlık yaşayan Hasic, sedye ile oyun alanının dışına çıkarıldı.

Yıldız oyuncunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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