30 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

'in 32. haftasında 'yı ağırlayacak lider , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ndeki idman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanda, kondisyon ve taktik üzerinde duruldu. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından minyatür kale maç ve dayanıklılık koşuları yapıldı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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