07 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Alanyaspor maçında Cenk Tosun'un golü ile 1-0 öne geçti

Tosun Paşa sahnede! 1197 gün sonra...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında , ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 1197 gün sonra 'ta sahaya çıkan 'un golü ile rakibi karşısında 1-0 öne geçti. ( haberleri)

'ın devre arasında kadrosuna kattığı ancak maçında yaşadığı sakatlık ve milli takımda Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla uzun bir süre forma giyemeyen , tam 1197 gün aradan sonra 'ta sahaya çıktı.

11. DAKİKADA FİLELERİ SARSTI!
'ın yokluğunda sahaya ilk 11'de çıkan Cenk Tosun, 11. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve Vodafone Park'ta yeniden müziğini çaldırdı.

2017-2018 sezonunun devre arasında ekibi 'a transfer olan Cenk Tosun, iç sahada oynanan maçlarda son olarak 28 Aralık 2017 tarihinde karşılaşmasında 'a karşı forma giymişti. Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan yıldız golcü maçından önce, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan lig maçında oyuna sonradan dahil olup fileleri 2 kez havalandırmıştı.
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