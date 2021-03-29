29 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif!
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, milli takım kampında bulunan 2 futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
A Milli Takımımızın, yarın (30 Mart) Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.
Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlandığı için A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarılan futbolcularımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.
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