29 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif!

Beşiktaşlı 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

Son dakika haberi: Beşiktaş, milli takım kampında bulunan 2 futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

, yarın (30 Mart) ile oynayacağı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlandığı için kamp kadrosundan çıkarılan futbolcularımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

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