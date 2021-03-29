29 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde gurbetçi hamlesi! Listedeki 3 isim...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayıyla, listesine 3 gurbetçi futbolcuyu yazdı. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde gurbetçi hamlesi! Listedeki 3 isim...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

'de sezonun bitmesiyle birlikte transfer bombalarını patlatmak isteyen Beşiktaş, ince eleyip sık dokuyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde gurbetçi hamlesi! Listedeki 3 isim...

Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin bitecek olması ve Oğuzhan Özyakup'un da beklenilen performansı gösterememesi sonrası siyah-beyazlılar orta sahayı güçlendirmek için harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde gurbetçi hamlesi! Listedeki 3 isim...

Bu bölgeyi genç ve kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen yönetim, listesine 3 gurbetçiyi yazdı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde gurbetçi hamlesi! Listedeki 3 isim...

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Bundesliga ekibi FC Köln ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'ın menajeriyle temasa geçti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde gurbetçi hamlesi! Listedeki 3 isim...

Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde gurbetçi hamlesi! Listedeki 3 isim...

Siyah-beyazlıların 2. hamlesi ise olacak. Mainz'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun da kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde gurbetçi hamlesi! Listedeki 3 isim...

Bu transfer için Beşiktaş'ın transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın bizzat ilgilendiği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde gurbetçi hamlesi! Listedeki 3 isim...

Kara Kartal'ın ilgilendiği bir diğer isim ise Basel forması giyen ... 1.83'lük stoperin sözleşmesi 2022 yılında bitecek.

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