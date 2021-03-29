Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde gurbetçi hamlesi! Listedeki 3 isim...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayıyla, listesine 3 gurbetçi futbolcuyu yazdı. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de sezonun bitmesiyle birlikte transfer bombalarını patlatmak isteyen Beşiktaş, ince eleyip sık dokuyor.
Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin bitecek olması ve Oğuzhan Özyakup'un da beklenilen performansı gösterememesi sonrası siyah-beyazlılar orta sahayı güçlendirmek için harekete geçti.
Bu bölgeyi genç ve kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen yönetim, listesine 3 gurbetçiyi yazdı. İşte detaylar...
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Bundesliga ekibi FC Köln ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan'ın menajeriyle temasa geçti.
Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Siyah-beyazlıların 2. hamlesi ise Levin Öztunalı olacak. Mainz'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun da kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Bu transfer için Beşiktaş'ın transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın bizzat ilgilendiği kaydedildi.
Kara Kartal'ın ilgilendiği bir diğer isim ise Basel forması giyen Eray Cömert... 1.83'lük stoperin sözleşmesi 2022 yılında bitecek.
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