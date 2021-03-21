21 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan derbi motivasyonu: Geriye bile düşsek...

Yalçın'dan derbi motivasyonu! Geriye düşersek...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

hazırlıkları tamamladı. Tüm takımın morali tavan... son konuşmasını yaptı: En iyi olduğunuzu gösterin. Geriye bile düşsek maçı çevirecek gücümüz olduğunu unutmayın. ()

Son 6 maçını kazanarak liderlik koltuğuna ambargo koyan , artık ligin kaderini etkileyecek Fenerbahçe derbisini beklemeye başladı. Dün akşam yaptığı son idmanla hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı takımda, oyuncuların bir hayli moralli olduğu gözden kaçmadı. Taktik prova öncesi talebelerine kısa bir motivasyon konuşması yaptığı belirtilen teknik direktör 'ın takımın istatistiklerinden bahsederek "Lidersek bunun bir sebebi var. En iyi olduğunuzu yarın (bugün) bir kez daha gösterin" dediği belirtildi. Oyunculardan cesur oynamalarını isteyen Yalçın şunları söyledi:

ATIBA: HAVAYI TANIYORUM

Şut atmaktan çekinmeyin. Çok pas yaparak rakibinizi yorun. Daha çok baskı altında olacakları için bu onları hataya zorlayacaktır. Geriye bile düşsek maçı çevirecek gücümüz olduğunu unutmayın..." Kaptan 'nın da Sergen hocadan sonra söz alarak "Bu atmosferi tanıyorum. Bu havayı daha önceki şampiyonluk yıllarında da görmüştüm. Bu derbiyi kazanmak demek artık bizi kimse tutamaz demek. Buraya kadar getirdikten sonra hem derbi galibiyetini hem şampiyonluğu taraftara da kendimize de borçluyuz" sözleriyle arkadaşlarına moral verdiği kaydedildi. Alkışlar alan konuşmalar sonrası idmana geçildi. (Fotomaç)
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