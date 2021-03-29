29 Mart 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takım'da 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 Giriş Tarihi: 29.03.2021

3. maçında 'ımız ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Ay-yıldızlılarda 4 futbolcu takımdan çıkarıldı. İşte detaylar...

'ımızda teknik direktör Şenol Güneş, maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Altınordu'dan Enis Destan ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'nın kadroya alındığını söylerken, 8 oyuncunun sakatlık ve hastalık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını belirtti.

MİLLİ TAKIMDA KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER:

Ay-yıldızlılarda daha önce kadrodan çıkarılan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Mehmet Zeki Çelik ve Merih Demiral isimlerine , , ve 'ın eklendiği belirtildi.

Şenol Güneş duyurdu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Ozan Tufan gitmek istediği ligi açıkladı! En kısa zamanda... Ozan Tufan gitmek istediği ligi açıkladı! "En kısa zamanda..."
TFF'den yeni seyirci açıklaması! Türkiye-Letonya maçına... TFF'den yeni seyirci açıklaması! Türkiye-Letonya maçına...
Şenol Güneş duyurdu! 3 tane yeni oyuncu aldım Şenol Güneş duyurdu! "3 tane yeni oyuncu aldım"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör