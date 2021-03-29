A Milli Takım'da 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı!

A Milli Futbol Takım'ımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. "Hedefimiz ve hayalimiz belli" diyen tecrübeli teknik adam, takıma 3 yeni oyuncu aldığını da duyurdu. İşte o sözler...