29 Mart 2021, Pazartesi
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A Milli Takım'da 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı!
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında A Milli Takım'ımız Letonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Ay-yıldızlılarda 4 futbolcu takımdan çıkarıldı. İşte detaylar...
A Milli Takım'ımızda teknik direktör Şenol Güneş, Letonya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Altınordu'dan Enis Destan ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'nın kadroya alındığını söylerken, 8 oyuncunun sakatlık ve hastalık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını belirtti.
MİLLİ TAKIMDA KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER:
Ay-yıldızlılarda daha önce kadrodan çıkarılan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Mehmet Zeki Çelik ve Merih Demiral isimlerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç'ın eklendiği belirtildi.
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