29 Mart 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Aboubakar değerini ikiye katladı!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta sezon başında soru işaretleriyle imza atan Aboubakar bunları boşa çıkardı. Geldiği dönem 5 milyon euro olan piyasa değeri attığı gollerle 10 milyon euro’ya yükseldi. Aboubakar şu an ligin en pahalı forveti konumunda. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar, Beşiktaş'ta resmen yeniden doğdu. Kara Kartal'a geldiği ilk dönemde gol atmakta sıkıntı çektiği için Beşiktaş'a kiralanan usta krampon, o dönem Şenol Güneş ile müthiş bir yükselişe geçmişti. Ancak bu macera sonrası Porto'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tekrar gözden düşmüştü. Beşiktaş'a yeniden gelirken pek çok soru işaretiyle imza atan Abou, bunların hepsini boşa çıkarırken değerini de yeniden katlamayı başardı. 25 Eylül 2020'de Beşiktaş'la anlaşan Aboubakar'ın o dönemki piyasa değeri 5 milyon euro'yken, şu anda bu rakam 10 milyon euro'ya çıktı. Aboubakar böylece Süper Lig'in değeri en yüksek forvet oyuncusu durumuna geldi. Performansıyla yıldızını parlatan 29 yaşındaki forvetin bu sezon 16 gol, 5 asisti bulunuyor. (Fotomaç)
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