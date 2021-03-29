29 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar değerini ikiye katladı!

Kartal'da Aboubakar ikiye katladı! İşte o detay
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ta sezon başında soru işaretleriyle imza atan bunları boşa çıkardı. Geldiği dönem 5 milyon euro olan piyasa değeri attığı gollerle 10 milyon euro’ya yükseldi. Aboubakar şu an ligin en pahalı forveti konumunda. ( haberleri)

'ın Kamerunlu forveti , Beşiktaş'ta resmen yeniden doğdu. 'a geldiği ilk dönemde gol atmakta sıkıntı çektiği için Beşiktaş'a kiralanan usta krampon, o dönem ile müthiş bir yükselişe geçmişti. Ancak bu macera sonrası 'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tekrar gözden düşmüştü. Beşiktaş'a yeniden gelirken pek çok soru işaretiyle imza atan Abou, bunların hepsini boşa çıkarırken değerini de yeniden katlamayı başardı. 25 Eylül 2020'de Beşiktaş'la anlaşan Aboubakar'ın o dönemki piyasa değeri 5 milyon euro'yken, şu anda bu rakam 10 milyon euro'ya çıktı. Aboubakar böylece 'in değeri en yüksek forvet oyuncusu durumuna geldi. Performansıyla yıldızını parlatan 29 yaşındaki forvetin bu sezon 16 gol, 5 asisti bulunuyor. (Fotomaç)
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