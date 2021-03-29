Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübü için fedakarlıklar yapmaya devam ediyor. Daha önce çeşitli kurumlara 300 milyon TL ödenmek zorunda kalınması üzerine şahsi kefaletini ortaya koyarak büyük bir kriz çözen Çebi'nin cuma günü de 100 milyon TL'lik bir kefalet daha verecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Başkan Çebi, hacizleri kişisel kaynaklarıyla önledi. Daha önce çeşitli kurumlara 300 milyon TL ödenmek zorunda kalınması üzerine şahsi kefaletini ortaya koyarak büyük bir kriz çözen Çebi'nin cuma günü de 100 milyon TL'lik bir kefalet daha verip UEFA'dan gelmesi olası para kesintisi cezasının önüne geçtiği kaydedildi.

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