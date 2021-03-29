29 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık!

Çebi'den bir fedakarlık daha!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübü için fedakarlıklar yapmaya devam ediyor. Daha önce çeşitli kurumlara 300 milyon TL ödenmek zorunda kalınması üzerine şahsi kefaletini ortaya koyarak büyük bir kriz çözen Çebi'nin cuma günü de 100 milyon TL'lik bir kefalet daha verecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Başkan Çebi, hacizleri kişisel kaynaklarıyla önledi. Daha önce çeşitli kurumlara 300 milyon TL ödenmek zorunda kalınması üzerine şahsi kefaletini ortaya koyarak büyük bir kriz çözen Çebi'nin cuma günü de 100 milyon TL'lik bir kefalet daha verip 'dan gelmesi olası para kesintisi cezasının önüne geçtiği kaydedildi.

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