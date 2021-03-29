29 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Jean Lucas'a sezon sonunda teklif yapacak

Kartal'a sürpriz aday! Dorukhan'ın yerine geliyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

Son dakika spor haberleri: Gelecek vadeden isimler için arayışa geçen , ’lu orta saha 'ı takibe aldı. ’te kiralık oynayan 22 yaşındaki orta saha onay alırsa sezon sonu teklif yapılacak. ( haberleri)

Bir yandan iki kulvarda şampiyonluk kovalayan , diğer taraftan sezon sonu için transfer listesini oluşturmaya başladı. ve yazın yapılacak Avrupa Şampiyonası nedeniyle adaylarını şimdiden belirleyip fiyatlar yükselmeden görüşmelere başlamayı düşünen siyah-beyazlılar, ilk olarak orta saha alternatiflerini düşünmeye başladı. Bunun nedeni ise 'nın yaşı ve 'ün sezon sonu büyük ihtimalle ayrılacak olması... Bu doğrultuda gelecek vadeden isimlere yönelmek isteyen yönetimin önüne ilk olarak 'dan bir isim geldi. O adayın da 'un Brezilyalı futbolcusu olduğu kaydedildi.



SERGEN HOCA İLE PATLAMA YAPAR

Bonservisi 'da olmasına rağmen Stade 29'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun hem alım hem kiralama kolaylığı nedeniyle listeye girdiği öğrenildi. Merkez orta saha, ön libero ve sağ kanatta forma giyen Jean Lucas'ın sezon sonuna kadar takip edilmesi kararı alındığı, 'ın da onay vermesi durumunda teklif yapılabileceği vurgulandı. Piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında olan 1.81 boyundaki Brezilyalı, sezon başında gittiği Brest'te sadece 11 maçta oynayıp 2 gol pası verdi. Oyuncunun 'de patlama yapacağını düşünen siyah-beyazlı kurmayların, Lucas'ın Teknik direktör ile çıkış yapma ihtimali üzerinde durduğu gelen haberler arasında. (Fotomaç)
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