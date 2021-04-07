07 Nisan 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Beşiktaş Alanyaspor maçı CANLI

Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

'in 33. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Beşiktaş - Alanyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: , , , , N'Sakala, , , , , , .

Alanyaspor: , , , , , , Berkan, Salih, Davidson, Bareiro, Babacar

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, mücadelede kart görmeleri halinde 34. haftada oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Erzurum son anda tutundu! Erzurum son anda tutundu!
TFF'den aşı kararı! Futbolcular... TFF'den aşı kararı! Futbolcular...
Karagümrük Hatay'ı devirdi! Karagümrük Hatay'ı devirdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör