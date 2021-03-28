28 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal'ın gönlü Beşiktaş'ta! İtalyanlardan flaş iddia...

İtalyanlardan flaş iddia! Ghezzal gelecek sezon...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

'ta kiralık olarak forma giyen ve performansıyla teknik direktör 'ın vazgeçilmezi haline gelen Rachid Ghezzal, siyah beyazlılarda kalmak istiyor. İtalyan basını takımda devam etmek istediğini "Onun gönlü Beşiktaş'ta" ifadeleriyle yazdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Kiralık oyuncusu Ghezzal'in bonservisini almak isteyen 'la ilgili İtalyan basınından haber geldi. Ghezzal'ın yeni sezonda siyah-beyazlı takımda olup olmayacağı merak edilirken, Cezayirli futbolcunun Türkiye'de kalmak istediği kaydedildi. İtalyan basınından tuttomercato'nun haberine göre Beşiktaş'ın yola devam etmek istediği Ghezzal de Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmüyor. Haberde "Oyuncunun gönlünün Beşiktaş'ta olması yönetimin elini güçlendiriyor. Şimdi gözler Leicester ile yapılacak bonservis görüşmelerinde" denildi. (Fotomaç)

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