Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve performansıyla teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi haline gelen Rachid Ghezzal, siyah beyazlılarda kalmak istiyor. İtalyan basını takımda devam etmek istediğini "Onun gönlü Beşiktaş'ta" ifadeleriyle yazdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Kiralık oyuncusu Ghezzal'in bonservisini almak isteyen Beşiktaş'la ilgili İtalyan basınından haber geldi. Ghezzal'ın yeni sezonda siyah-beyazlı takımda olup olmayacağı merak edilirken, Cezayirli futbolcunun Türkiye'de kalmak istediği kaydedildi. İtalyan basınından tuttomercato'nun haberine göre Beşiktaş'ın yola devam etmek istediği Ghezzal de Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmüyor. Haberde "Oyuncunun gönlünün Beşiktaş'ta olması yönetimin elini güçlendiriyor. Şimdi gözler Leicester ile yapılacak bonservis görüşmelerinde" denildi. (Fotomaç)

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