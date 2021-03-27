27 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Larin için karar verildi! O teklif değerlendirilecek

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta Cyle Larin'in talipleri artıyor. Siyah-beyazlı yönetim, özellikle İngiliz ekiplerinin radarında olan Kanadalı futbolcu için alt limiti belirledi. İşte o rakam...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Larin için karar verildi! O teklif değerlendirilecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

'de ilk 31 haftayı 64 puanla zirvede geçen 'ta bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Larin için karar verildi! O teklif değerlendirilecek

Kanadalı futbolcu, 2018 yılında transfer olduğu 'ta beklenen patlamayı bu sezon gerçekleştirdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Larin için karar verildi! O teklif değerlendirilecek

Siyah-beyazlı formayla ligde 28 maçta görev alan , 14 gol ve 4 asistlik performasıyla takımının şampiyonluk yolundaki ilerleyişinde başrol oynayan isimlerden biri oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Larin için karar verildi! O teklif değerlendirilecek

25 yaşındaki futbolcu milli takımda da gollerine devam ederken, gösterdiği başarılı performansla baştan ekipleri olmak üzere birçok Avrupa kulübünün radarına girdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Larin için karar verildi! O teklif değerlendirilecek

Bir süre önce West Bromwich Albion'ın radarına giren Kanadalı, Premier Lig scoutlarının raporlarında ilk sırada yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Larin için karar verildi! O teklif değerlendirilecek

10 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDEKİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

beIN Sports'un haberine göre; siyah-beyazlıların için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifi değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.

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