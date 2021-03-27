Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Larin için karar verildi! O teklif değerlendirilecek
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta Cyle Larin'in talipleri artıyor. Siyah-beyazlı yönetim, özellikle İngiliz ekiplerinin radarında olan Kanadalı futbolcu için alt limiti belirledi. İşte o rakam...
Süper Lig'de ilk 31 haftayı 64 puanla zirvede geçen Beşiktaş'ta bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri Cyle Larin oldu.
Kanadalı futbolcu, 2018 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta beklenen patlamayı bu sezon gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı formayla ligde 28 maçta görev alan Larin, 14 gol ve 4 asistlik performasıyla takımının şampiyonluk yolundaki ilerleyişinde başrol oynayan isimlerden biri oldu.
25 yaşındaki futbolcu milli takımda da gollerine devam ederken, gösterdiği başarılı performansla baştan İngiliz ekipleri olmak üzere birçok Avrupa kulübünün radarına girdi.
Bir süre önce West Bromwich Albion'ın radarına giren Kanadalı, Premier Lig scoutlarının raporlarında ilk sırada yer alıyor.
10 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDEKİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
beIN Sports'un haberine göre; siyah-beyazlıların Larin için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifi değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.
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